Van Hooijdonk Ali Koç ile görüştü

TARİHİNİN en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe’de, yarınki G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, sorunları bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı. Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı. Kaptan Hasan Ali’nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç’la konuştuğu ortaya çıktı.

SADECE HOCAYLA BİTMEZ

Hasan Ali, Başkan’a, “Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var. Bunlar bir dönem F.Bahçe’de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur” dedi. Bu sözler, Ali Koç’un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk’a teklif götürdü. Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.

KISA VADEDE KATKI YAPAR

Önümüzdeki günlerde Hooijdonk’la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe’de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi. Hooijdonk’un kısa vadede olumlu katkılar yapması bekleniyor. Aynı zamanda takımda kolej havası oluşturmak için de iki eski futbolcunun ağabeylik yapması planlanıyor.

(Aksam)