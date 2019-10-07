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Van Persie Solskjaer'e çıkış yolu önerdi

Bir dönemler Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin Van Persie, Manchester United ve Ola Gunner Solskjaer hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bir dönemler Manchester United forması giyen fakat adını Arsenal formasıyla Premier Lig tarihine yazdıran Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie'den Manchester United'ın bulunduğu konum ve Solskjaer hakkında açıklamalar geldi.
 
Kimilerine göre bu kötü gidişatın baş sorumlusu ise United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ta kendisi.
 
Yaz aylarında 170 milyon euroya yakın transfer harcaması yapan Manchester United, bu hafta ligde Newcastle'a 1-0 yenilmekten kurtulamamıştı. Manchester United, Premier Lig'de 9. hafta sonunda küme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor.
 
YENİLGİ SONRASI AÇIKLAMA
 
Yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan Solskjaer, ''Bu benim sorumluluğum, bunu çözmem gerekiyor" dedi.
 
ROBİN VAN PERSİE RÖPORTAJI
 
Robin Van Persie ise, "Dürüst olmam gerekirse Solskjaer'in mücadele ettiğini görebilirsiniz" yorumunu yaptı.
 
"DOĞRU KADROYU ARIYOR"
 
Hollandalı yorumcu, "Genç oyuncuların takımda yer alan tecrübeli isimler tarafından desteklenmesi ve yardım alamsı gerekiyor. Bu kadar genç oyuncuyla oynamasının sebebi doğru kadroyu arıyor olması fakat şu ana kadar yanlış tercihler yaptı" ifadelerini kullandı.
 
"BİR YOLUNU BULMASI GEREKİYOR"
 
Oyunculara özgüven aşılanması gerektiğini kaydeden eski efsane, "Takımdaki oyuncuların özgüvenlerinin düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Solskjaer, yeniden bağlantı kurmanın ve oyuncuların güvenini yerine getirmenin bir yolunu bulması gerekiyor. Bir yönetici olarak oyuncularınızın özgüveni düşük olduğunda onlara güvenlerini geri kazandırmanız gerek. Eğer takımınızın özgüveni çok yüksekse, bu özgüveni törpüleyerek normal seviyelere indirmelisiniz. Solskjaer'in tüm bunlara nasıl çözüm bulup bulamayacağını bildiğinden emin değilim"  diye konuştu.

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