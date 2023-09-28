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Spor

Van'da ''Bisikletini Kap Gel'' etkinliği düzenlendi

Avrupa Spor Haftası kapsamında Van'da 'Bisikletini Kap Gel' etkinliği düzenlendi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Van'da ''Bisikletini Kap Gel'' etkinliği düzenlendi
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İpekyolu ilçesindeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, Van Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yalçın Özdemir; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonunca her yıl 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri organize edildiğini söyledi.

Vatandaşların hareketli yaşam için bisiklet kullanmaya teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Van'da bisiklet kullanımını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu amaçla 'Bisikletini Kap Gel' sloganıyla etkinlik düzenledik. Vatandaşlarımızın bisiklet kullanmaları bizim için çok önemli. Yakın zamanda Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 'Tour Of Van' etkinliği düzenledik ve 4 gün sürdü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcularımız ve 7 ülkeden sporcuların katıldığı etkinlik bizi mutlu etti. Şu anda düzenlediğimiz etkinliğe de ilgi yoğun. Herkesi hareketli yaşama davet ediyoruz."

Van Bisiklet Severler Derneği Başkanı Şükrü Duman ise kentteki sürücülerin bisikletçilere karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, şehir genelinde bisiklet yollarının artırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

  • Avrupa Spor Haftası
  • Spor etkinlikleri

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