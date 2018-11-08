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Vanhaezebrouck: Zafer için çok mücadele ettik

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı iyi oynamalarına rağmen maçı 2-0 kaybettiklerini söyledi.

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Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı iyi oynamalarına rağmen maçı 2-0 kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belçika temsilcisinin teknik direktörü, maçın büyük bölümünü kontrol ettiklerini dile getirerek, "Açıkçası hayal kırıklığına uğramadım. Çok uzun bir süre boyunca oyunu kontrol ettik. Maça iyi başladık. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Fenerbahçe'ye karşı bir zafer kazanmak için mücadele ettik ama bu kolay değildi. Birkaç fırsatımız oldu ama onları gole çevirmek için gerekeni yapamadık. Daha iyi bir sonuç alabilirdik. Gole kadar iyi oynadık." ifadelerini kullandı.

Büyük bir ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'ne 4. maçlar sonunda veda ettiklerini aktaran Vanhaezebrouck, kalan iki karşılaşmada iyi skorlar almak için mücadele edeceklerini kaydetti.

(AA)

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