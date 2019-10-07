20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7182
  • 6,2794
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘VAR hakemi askıya alınsın’

Cengiz, “Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ben de MHK Başkanı’na soruyorum; acaba Gençlerbirliği maçının VAR hakeminin sözleşmesini de askıya alacak mı? Sayın Sarvan görevini yapsın” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, G. Birliği maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in sözleşmesinin askıya alınmasını istedi. Sarı-Kırmızılı takımın patronu son dakikada Belhanda’nın pozisyonunda penaltı kararı çıkmaması sonrası VAR’a, yüklenirken şunları söyledi: “VAR hakemliği layıkıyla yapılmıyor. Hakem VAR’a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim düşüncesi.”

CENGİZ’İN DİLİ SÜRÇTÜ

“VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. MHK Başkanı Oğuz Sarvan bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Sarvan gereğini yapsın.” Dili sürçen ve Zekeriya Alp yerine Sarvan diyen Cengiz, açıklamalarına şöyle devam etti:

1 GÜNDE TAHTTAN İNMEYİZ

“Ankara’da taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. TFF bunu seyrediyor mu? 4 haftadır kazanamıyoruz ama biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağız.”

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Şüpheli ölüm! Diz çökmüş halde bulundu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi belli oldu

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Papa, evli rahiplere 'evet' der mi?

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

Rezalet sonrası ABD Büyükelçiliği'nden ikinci açıklama

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

İlk yarı Rize, ikinci yarı Trabzon

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

FBI, Rus vekili sorguladı! Rusya'nın cevabı sert oldu

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler

2.5 aylık kardeşini pencereden atmıştı... Çocuktan kan donduran sözler
 

POPÜLER HABERLER

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak´ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA