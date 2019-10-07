‘VAR hakemi askıya alınsın’

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, G. Birliği maçının VAR hakemi Abdülkadir Bitigen’in sözleşmesinin askıya alınmasını istedi. Sarı-Kırmızılı takımın patronu son dakikada Belhanda’nın pozisyonunda penaltı kararı çıkmaması sonrası VAR’a, yüklenirken şunları söyledi: “VAR hakemliği layıkıyla yapılmıyor. Hakem VAR’a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim düşüncesi.”

CENGİZ’İN DİLİ SÜRÇTÜ

“VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Aslanboğa’nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. MHK Başkanı Oğuz Sarvan bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Sarvan gereğini yapsın.” Dili sürçen ve Zekeriya Alp yerine Sarvan diyen Cengiz, açıklamalarına şöyle devam etti:

1 GÜNDE TAHTTAN İNMEYİZ

“Ankara’da taraftarımız rezalet yaşadı. Stat kapıları çok geç açıldı. 7 turnikeden sadece 2 tanesi açıldı. TFF bunu seyrediyor mu? 4 haftadır kazanamıyoruz ama biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, bir günde Galatasaray tahttan inmez. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ipi sonunda göğüsleyip şampiyon olacağız.”