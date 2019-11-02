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‘VAR ile bizim bakış açımız farklı!’

58. dakikada kritik bir an yaşandı. Ceza alanına giren Sörloth, rakibi ile girdiği mücadelede kendisini yerde buldu.

  • Star Spor
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Bordo-Mavililer’in yoğun penaltı itirazlarına rağmen maçın hakemi Fırat Aydınus VAR’a bile gitmeyerek oyunu devam ettirdi. Trabzonsporlu taraftarla ise pozisyonun net penaltı olduğunu belirtip Aydınus’a tepki gösterdi. Teknik Direktör Ünal Karaman karşılaşmanın ardından basın mensuplarının penaltı ile ilgili sorularına şu cevabı verdi: “Sörloth’un pozisyonunu ben de içeride defalarca izledim ama bazen bizim gördüğümüzle maçı yönetenlerin veya VAR odasındakilerin görüşleri örtüşmeyebilir. Ben yorumumu kendime saklayacağım. Spor kamuoyu pozisyonu görür, izler ve gerekli yorumu onlar da yaparlar. Biz de takip ederiz. Sonuçta hocanın kararı esastır. Biz de ona uyduk.”

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