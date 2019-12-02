VAR isteyen Pereira’ya Ali Palabıyık’tan uyarı
Karşılaşmanın 16. dakikası oynanırken, Trabzonsporlu Pereira ile Galatasaraylı Ömer Bayram’ın mücadelesinde top taca çıktı.
- Star Spor
Hakem Ali Palabıyık tacı Cim-Bom’a verince Pareira isyan etti. El-kol hareketleri yapan Portekizli kanat oyuncusu daha sonra “VAR’a git” işareti yapınca hakem Palabıyık tarafından uyarıldı. Galatasaraylı oyuncular ise hakeme şiddetli itirazda bulunan Pareira’nın sarı kart görmemesine tepki gösterdi.
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