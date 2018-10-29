Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

VAR kararı ile Rizespor'a kırmızı kart!

Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 10. dakikasında VAR'a gidildi ve Orhan Ovacıklı'ya kırmızı kart çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 10. dakikasına VAR damgasını vurdu.
 
Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ya yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR'dan pozisyonun tekrarını izledi.
 
DİREKT KIRMIZI KART
 
Pozisyonu izleyen Yıldırım, Orhan Ovacıklı'ya direkt kırmızı kart gösterdi ve Çaykur Rizespor, maçın 10. dakikasında 10 kişi kaldı.
 
Kırmızı kartı gören Orhan Ovacıklı, oyundan çıkarken faul yaptığı Gökhan Töre'nin elini sıktı ve özür diledi. (Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA