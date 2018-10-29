VAR kararı ile Rizespor'a kırmızı kart!
Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 10. dakikasında VAR'a gidildi ve Orhan Ovacıklı'ya kırmızı kart çıktı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 10. dakikasına VAR damgasını vurdu.
Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ya yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR'dan pozisyonun tekrarını izledi.
DİREKT KIRMIZI KART
Pozisyonu izleyen Yıldırım, Orhan Ovacıklı'ya direkt kırmızı kart gösterdi ve Çaykur Rizespor, maçın 10. dakikasında 10 kişi kaldı.
Kırmızı kartı gören Orhan Ovacıklı, oyundan çıkarken faul yaptığı Gökhan Töre'nin elini sıktı ve özür diledi. (Sporx)
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