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Spor

VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Galatasaray maçında neler oldu?

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.

10 Aralık 2024 Salı 20:05 - Güncelleme:
VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Galatasaray maçında neler oldu?
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Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor-Galatasaray maçına damga vuran Rey Manaj ve Barış Alper pozisyonunun konuşmaları da yer aldı.

İŞTE VAR KAYITLARI

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması;

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum bir açı daha."

Hakem Turgut Doman: "Buradan bir oynatalım önce. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile krampona bastığını görüyorum."

VAR: "Tamamdır, karar senin."

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