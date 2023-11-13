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Spor

VAR odasına baskın yaptı!

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio-Corinthians maçında Corinthians takımının menajeri, VAR odasına girmeye çalıştı. Menajere, görevliler engel oldu.

13 Kasım 2023 Pazartesi 01:07 - Güncelleme:
VAR odasına baskın yaptı!
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Brezilya Serie A'da oynanan Gremio-Corinthians maçında ilginç bir an yaşandı.

Hakemin kararlarına öfkelenen menajer Alessandro Nunes ve diğer kulüp çalışanları maçın devre arasında VAR odasına girmeye çalıştı.

Kızgın bir şekilde odaya girmeye çalışan menajere, görevliler müdahale etti ve Nunes odaya kimse alınmadı.

İki takımında 10 kişi tamamladığı maç Corinthians'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

NEDEN YAŞANDI?

İLK 6 DAKİKADA 2 KRİTİK POZİSYON

Her şey ilk yarının ilk altı dakikasında oldu. Corinthianslı Matheus Bidu'nun Gremio sahasına girerken ve kaleye doğru şut çekmeye hazırlanırken arkadan gelen Gremiolu Joao Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrasında düşmesiyle başladı. Corinthians cephesi penaltı itirazında bulunurken hakem, oyunun devam etmesini istedi.

Top oyun alanını terk etmeden Gremio, soldan Lucas Besozzi ile karşı atağa geçti ve Corinthianslı Bruno Mendez'in müdahalesiyle durduruldu. Corinthianslı oyuncu önce sarı kart gördü. VAR incelemesinin ardından hakem, Mendez'i oyundan atınca Corinthians oyuncuları ve teknik direktör Mano Menezes, hem penaltı hem kırmızı kart pozisyonu için yoğun itirazda bulundu.

  • Corinthians
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