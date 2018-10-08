VAR odasında en fazla kalan hakem Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en fazla VAR odasında yer alan hakem Barış Şimşek oldu. Tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan VAR sisteminde 8 hafta geride kaldı. Yer yer aksaklıkların da yaşandığı Video Yardımcı Hakem teknolojisiyle birlikte hakemlere de daha fazla yük binmiş oldu. Hafta içi standart eğitim ve antrenman programlarını uygulayan Süper Lig hakemleri, yoğun maç programında da hakem, VAR ve AVAR olarak görev alıyor. Üst Klasman hakemlerinin sınırlı olması nedeniyle de birçok hakem, aynı hafta içinde birden fazla görevde bulunmak zorunda kalabiliyor.

Ligde geride bıraktığımız 8 haftaya baktığımızda da bu durum göze çarpıyor. Söz konusu haftaya kadar oynanan 72 karşılaşmada 22 farklı hakem VAR ve AVAR olarak hizmet verdi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde en fazla bulunan hakem ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı.

42 yaşındaki hakemi 9'şar defa AVAR olan Koray Gençerler ve Ali Şansalan takip etti.

Süper Lig hakemleri Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan ise 8 kez Video Yardımcı Hakemlik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada VAR ve AVAR olarak görev alan hakemler şöyle:

Barış Şimşek: 11 VAR - 1 AVAR

Bülent Yıldırım: 8 VAR

Hüseyin Göçek: 8 VAR

Mete Kalkavan: 8 VAR

Fırat Aydınus: 7 VAR

Halis Özkahya: 7 VAR

Ümit Öztürk: 6 VAR - 1 AVAR

Ali Palabıyık: 4 VAR

H. Umut Meler: 3 VAR - 2 AVAR

Cüneyt Çakır: 3 VAR

Alper Ulusoy: 4 VAR - 2 AVAR

Y. Kemal Uğurlu: 2 VAR - 3 AVAR

Koray Geçerler: 9 AVAR

Ali Şansalan: 9 AVAR

Serkan Tokat: 7 AVAR

Volkan Bayarslan: 8 AVAR

Serkan Çınar: 6 AVAR

Bahattin Şimşek: 6 AVAR

Arda Kardeşler: 1 VAR - 5 AVAR

Özgür Yankaya: 3 AVAR

Suat Arslanboğa: 5 AVAR

Mustafa Öğretmenoğlu: 5 AVAR