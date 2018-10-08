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VAR odasında en fazla kalan hakem Barış Şimşek oldu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en fazla VAR odasında yer alan hakem Barış Şimşek oldu. Tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada en fazla VAR odasında yer alan hakem Barış Şimşek oldu. Tecrübeli hakem, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı. 

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlanan VAR sisteminde 8 hafta geride kaldı. Yer yer aksaklıkların da yaşandığı Video Yardımcı Hakem teknolojisiyle birlikte hakemlere de daha fazla yük binmiş oldu. Hafta içi standart eğitim ve antrenman programlarını uygulayan Süper Lig hakemleri, yoğun maç programında da hakem, VAR ve AVAR olarak görev alıyor. Üst Klasman hakemlerinin sınırlı olması nedeniyle de birçok hakem, aynı hafta içinde birden fazla görevde bulunmak zorunda kalabiliyor. 

Ligde geride bıraktığımız 8 haftaya baktığımızda da bu durum göze çarpıyor. Söz konusu haftaya kadar oynanan 72 karşılaşmada 22 farklı hakem VAR ve AVAR olarak hizmet verdi. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde en fazla bulunan hakem ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, bu haftaya kadar 11 kez VAR (Video Yardımcı Hakem), 1 defa da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev aldı.

42 yaşındaki hakemi 9'şar defa AVAR olan Koray Gençerler ve Ali Şansalan takip etti. 

Süper Lig hakemleri Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan ise 8 kez Video Yardımcı Hakemlik yaptı. 

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 haftada VAR ve AVAR olarak görev alan hakemler şöyle: 

Barış Şimşek: 11 VAR - 1 AVAR 

Bülent Yıldırım: 8 VAR 

Hüseyin Göçek: 8 VAR 

Mete Kalkavan: 8 VAR 

Fırat Aydınus: 7 VAR 

Halis Özkahya: 7 VAR 

Ümit Öztürk: 6 VAR - 1 AVAR 

Ali Palabıyık: 4 VAR 

H. Umut Meler: 3 VAR - 2 AVAR 

Cüneyt Çakır: 3 VAR 

Alper Ulusoy: 4 VAR - 2 AVAR 

Y. Kemal Uğurlu: 2 VAR - 3 AVAR 

Koray Geçerler: 9 AVAR 

Ali Şansalan: 9 AVAR 

Serkan Tokat: 7 AVAR 

Volkan Bayarslan: 8 AVAR 

Serkan Çınar: 6 AVAR 

Bahattin Şimşek: 6 AVAR 

Arda Kardeşler: 1 VAR - 5 AVAR 

Özgür Yankaya: 3 AVAR 

Suat Arslanboğa: 5 AVAR 

Mustafa Öğretmenoğlu: 5 AVAR 

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