VAR tam 12 kez Galatasaray aleyhine karar verdi
Atiker Konyaspor maçındaki skandal penaltının ardından 2 puan kaybeden Galatasaray’ın VAR’la 12 kez aleyhine 2 kez ise lehine karar verildiği ortaya çıktı.
VAR’DAN ÇOK ÇEKTİ
ATİKER Konyaspor maçında verilen skandal penaltının ardından hakem Hüseyin Göçek’in VAR’ı izlemeyerek kararını değiştirmemesi Galatasaray’a 2 puan kaybettirdi. Sezon başından itibaren ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan VAR’dan çok çeken Sarı-Kırmızılılar, en sonunda isyan etti. Süper Lig'de ilk 13 hafta itibariyle Sarı-Kırmızılılar’ın aleyhine 12 karar çıkarken, lehinde ise sadece 2 karar çıkarılması dikkat çekti.
HATALAR SÜPER KUPA’DA BAŞLADI
İLK olarak Süper Kupa’daki Akhisarspor maçında hakem Cüneyt Çakır, gole giden Garry Rodrigues’i çekerek düşüren Dany’ye kırmızı yerine sarı kart çıkardı. Çakır'ın VAR’ı izlemesine rağmen kararını değiştirmemesi o dönem büyük tepki çekmişti. Süper Kupa’yla başlayan VAR hataları 3.haftadaki Alanya, 4.haftadaki Trabzon, 5.haftadaki Kasımpaşa, 7.haftadaki Erzurum, 8.haftadaki Antalyaspor, 10.haftadaki Yeni Malatyaspor, 11.haftadaki Fenerbahçe ve 13.haftadaki Konyaspor maçlarıyla devam etti. İşte o VAR kararları;
SÜPER KUPA: AKHİSAR
Dany, maç 0-0’ken Rodrigues’i düşürdü, Cüneyt Çakır kırmızı yerine sarı kart verdi.
3. HAFTA: ALANYASPOR
Maç 4-0’ken Sinan, Serdar’ın benzeri pozisyonda yerde kaldı, hakem H.Umut Meler penaltıyı verdi. Ancak VAR’dan sonra iptal etti.
4. HAFTA: TRABZONSPOR
Yusuf’un ayağına basan Belhanda’ya kırmızı kart çıkaran Fırat Aydınus, Rodallega’nın Emre’nin bileğine basmasını es geçti. Aydınus, VAR’la konuşsa da izleme gereği duymadı.
5. HAFTA: KASIMPAŞA
Emre’nin faul pozisyonu için VAR’dan destek alan hakem Bülent Yıldırım, sarı kartını kırmızıya çevirmedi. Ardından Cim Bom’un attığı golde tekrar VAR’a giden hakem bu kez Sarı-Kırmızılılar’ın lehinde bir karar çıkardı. K.Paşa’nın penaltı kazandığı pozisyonu VAR’dan izleyen hakem, Ozan’ın teması olmamasına rağmen beyaz noktayı gösterdi. Son dakikada Onyekuru’nun attığı golü ise VAR’da izleyerek iptal etti.
6. HAFTA: AKHİSARSPOR
Durum 0-0’ken Akhisar’ın attığı gol VAR izlenilerek iptal edildi.
7. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
Garry Rodrigues’in ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda VAR merkeziyle konuşan hakem Alper Ulusoy izleme gereği duymadı ve oyunu devam ettirdi.
8. HAFTA: ANTALYASPOR
Antalya maçında G.Saray önce penaltı kazandı. Ardından VAR görüntülerini izleyen hakem Cüneyt Çakır penaltı kararını iptal etti.
10. HAFTA: YENİ MALATYASPOR
Y.Malatyaspor'un kazandığı penaltıda VAR’a başvuran hakem, Halis Özkahya kararından dönmedi. Özkahya, Muğdat düşürüldüğü pozisyonda VAR’la konuşsa da penaltıyı vermedi.
11. HAFTA: FENERBAHÇE
F.Bahçe’nin kazandığı penaltıyı hakem Fırat Aydınus, VAR’a bakarak beyaz noktayı gösterdi.
13. HAFTA: KONYASPOR
88'de Konya lehine skandal bir penaltı verildi.
(Gunes)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.