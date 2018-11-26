VAR tam 12 kez Galatasaray aleyhine karar verdi

VAR’DAN ÇOK ÇEKTİ

ATİKER Konyaspor maçında verilen skandal penaltının ardından hakem Hüseyin Göçek’in VAR’ı izlemeyerek kararını değiştirmemesi Galatasaray’a 2 puan kaybettirdi. Sezon başından itibaren ülkemizde yeni uygulanmaya başlayan VAR’dan çok çeken Sarı-Kırmızılılar, en sonunda isyan etti. Süper Lig'de ilk 13 hafta itibariyle Sarı-Kırmızılılar’ın aleyhine 12 karar çıkarken, lehinde ise sadece 2 karar çıkarılması dikkat çekti.

HATALAR SÜPER KUPA’DA BAŞLADI

İLK olarak Süper Kupa’daki Akhisarspor maçında hakem Cüneyt Çakır, gole giden Garry Rodrigues’i çekerek düşüren Dany’ye kırmızı yerine sarı kart çıkardı. Çakır'ın VAR’ı izlemesine rağmen kararını değiştirmemesi o dönem büyük tepki çekmişti. Süper Kupa’yla başlayan VAR hataları 3.haftadaki Alanya, 4.haftadaki Trabzon, 5.haftadaki Kasımpaşa, 7.haftadaki Erzurum, 8.haftadaki Antalyaspor, 10.haftadaki Yeni Malatyaspor, 11.haftadaki Fenerbahçe ve 13.haftadaki Konyaspor maçlarıyla devam etti. İşte o VAR kararları;

SÜPER KUPA: AKHİSAR

Dany, maç 0-0’ken Rodrigues’i düşürdü, Cüneyt Çakır kırmızı yerine sarı kart verdi.

3. HAFTA: ALANYASPOR

Maç 4-0’ken Sinan, Serdar’ın benzeri pozisyonda yerde kaldı, hakem H.Umut Meler penaltıyı verdi. Ancak VAR’dan sonra iptal etti.

4. HAFTA: TRABZONSPOR

Yusuf’un ayağına basan Belhanda’ya kırmızı kart çıkaran Fırat Aydınus, Rodallega’nın Emre’nin bileğine basmasını es geçti. Aydınus, VAR’la konuşsa da izleme gereği duymadı.

5. HAFTA: KASIMPAŞA

Emre’nin faul pozisyonu için VAR’dan destek alan hakem Bülent Yıldırım, sarı kartını kırmızıya çevirmedi. Ardından Cim Bom’un attığı golde tekrar VAR’a giden hakem bu kez Sarı-Kırmızılılar’ın lehinde bir karar çıkardı. K.Paşa’nın penaltı kazandığı pozisyonu VAR’dan izleyen hakem, Ozan’ın teması olmamasına rağmen beyaz noktayı gösterdi. Son dakikada Onyekuru’nun attığı golü ise VAR’da izleyerek iptal etti.

6. HAFTA: AKHİSARSPOR

Durum 0-0’ken Akhisar’ın attığı gol VAR izlenilerek iptal edildi.

7. HAFTA: BB ERZURUMSPOR

Garry Rodrigues’in ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyonda VAR merkeziyle konuşan hakem Alper Ulusoy izleme gereği duymadı ve oyunu devam ettirdi.

8. HAFTA: ANTALYASPOR

Antalya maçında G.Saray önce penaltı kazandı. Ardından VAR görüntülerini izleyen hakem Cüneyt Çakır penaltı kararını iptal etti.

10. HAFTA: YENİ MALATYASPOR

Y.Malatyaspor'un kazandığı penaltıda VAR’a başvuran hakem, Halis Özkahya kararından dönmedi. Özkahya, Muğdat düşürüldüğü pozisyonda VAR’la konuşsa da penaltıyı vermedi.

11. HAFTA: FENERBAHÇE

F.Bahçe’nin kazandığı penaltıyı hakem Fırat Aydınus, VAR’a bakarak beyaz noktayı gösterdi.

13. HAFTA: KONYASPOR

88'de Konya lehine skandal bir penaltı verildi.

(Gunes)