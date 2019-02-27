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VAR yanlış uygulanıyor

IFAB Direktörü David Elleray, Türkiye’deki VAR sisteminin yanış uygulandığını söyledi.

  • StarSpor
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IFAB Direktörü David Elleray, Türkiye’deki VAR sisteminin yanış uygulandığını söyledi. Uilenberg ile görüşen Elleray, “Türkiye’deki VAR uygulaması protokle uygun değil. Yanlış uygulamalar yapılıyor. Taca, sarı kartlara bakılıyor. Bunlar standart dışı. Oyun gereksiz yere duruyor. Sistem bir an önce FIFA ile uygun hale getirilmeli” dedi.

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