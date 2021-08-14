İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2021 Cumartesi / 6 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5179
  • EURO
    10,0965
  • ALTIN
    487.526
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Varane'dan Manchester United'a 4 yıllık imza
Spor

Varane'dan Manchester United'a 4 yıllık imza

Manchester United, Real Madrid'in Fransız stoperi Raphael Varane ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:28 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:28
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Fransız futbolcu Raphael Varane ile sözleşme imzaladı.

Manchester United Kulübü, 28 yaşındaki stoperle Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere temsilcisi, geçen ay sonunda Varane'ın transferi için bonuslarla birlikte 41 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı.

Kariyerine ülkesinin Lens ekibinde başlayan ve 2011'de Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıkmıştı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla zafere ulaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.