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Spor

VAR'dan sonra futbolda yeni sistem! Pierluigi Collina detayları açıkladı

FIFA, VAR'ın ardından futbola yeni bir teknoloji daha kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktörlerin pozisyonlara itiraz etmesine hak sağlayacak Futbol Video Desteği'nin (FVS) daha fazla denenmesi için FIFA'nın Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'yla görüşeceği belirtildi. İşte detaylar...

13 Kasım 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
VAR'dan sonra futbolda yeni sistem! Pierluigi Collina detayları açıkladı
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Futbol Video Desteği'nin (FVS) denemelerinin devam etmesi ve IFAB'la görüşeceklerini açıkladı.

ESPN'e konuşan Collina, alternatif bir VAR sistemi olan FVS'nin denemelerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Collina, "Deneme sürecinin başındayız. FIFA U20 ve U17 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki denemeler dikkatlice analiz edilecek ancak şu ana kadar olumsuz bir şeyle karşılaşmadık." dedi.

FIFA'nın konuyla ilgili raporunu IFAB'a sunacağını belirten Collina, "FIFA bir rapor sunacak ve denemelerin daha geniş bir şekilde yapılmasını talep edecek. FIFA'ya üye birkaç ülke denemelere katılmak için ilgi gösterdi. IFAB izin verirse gelecek yıl FVS kullanan daha fazla turnuva olacak." açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin Collina ayrıca, "FVS'nin VAR olmadığını açıkça belirtmek beklentiler açısında oldukça önem taşıyor. FVS, VAR'ın gösterdiğini göstermeyecek. Ofsayt buna bir örnek. FVS, 4-5 kamerayla çalışmak üzere tasarlanmıştır."

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

FIFA, mayıs ayında FVS sisteminin ilk denemelerini gerçekleştirdi.

VAR'da olduğu gibi pozisyonlar incelenirken bu sistemde teknik direktörlere maç boyunca iki kez itiraz hakkına sahip.

Gol, penaltı, kırmızı kart ve kartın yanlış oyuncuya gösterilmesi gibi durumlarda itiraz edilebecek ve bu hak sadece teknik direktörlere ait olacak.

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