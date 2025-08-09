Vasco Da Gama, Carlos Cuesta için devrede

Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'dan Carlos Cuesta ile ilgileniyor.

Globo'da yer alan habere göre, savunmaya takviye yapmak isteyen Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı transferde öncelik halinde getirdi.

Brezilya temsilcisi, Cuesta'yı satın alma opsiyonuyla (Belirlenen hedeflere ulaşılması) kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Vasco da Gama, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarına devam ediyor.

Carlos Cuesta, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Galatasaray'da 9 maçta süre buldu.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.