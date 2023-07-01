Vasilije Micic, NBA yolunda

Ergin Ataman'ın da takımdan ayrılmasıyla beraber bir yapılanmaya giden Anadolu Efes'te ilk büyük ayrılık gerçekleşmek üzere

Amerika basınının yaptığı habere göre 29 yaşındaki Sırp oyun kurucu NBA'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

23.5 MİLYON DOLAR

Vasilije Micic, Oklahoma City Thunder'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşme için 23.5 milyon dolar kazanacak.

2 KERE MVP OLDU

Anadolu Efes ile 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Vasilije Micic kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayarak 2 kere finallerin MVP'si seçilmişti.