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Spor

Vasilije Micic: Türkiye Ligi zorlu bir lig

Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic, Pınar Karşıyaka maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Vasilije Micic: Türkiye Ligi zorlu bir lig
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Tüm ekibi tebrik ederek sözlerine başlayan Micic, 'Çok mutlu hissediyorum. Öncelikle takımım ve takım arkadaşlarım için mutluyum. 5 yıldır buradayız, çok uzun bir süre. 5 yıldır takımın çekirdeği hep birlikteydi. Koç ve sağlık ekibi, herkes. Öncelikle onları tebrik etmek istiyorum. Bizim ve benim için yaptıkları için. Karşıyaka'yı tebrik ediyorum. Harika bir sezon geçirdiler. Şampiyonluk kazanmak harika. Türkiye Ligi gibi zorlu bir ligi kazanmak hiçbir zaman kolay olmadı.' dedi.

Sezon içinde inişler ve çıkışlar olduğunu vurgulayan Micic, 'Öncelikle Fenerbahçe'ye karşı iki felaket maç çıkardım. Kötü bir maç yaşadığımda, o anda kalmamaya çalışıyorum. Her zaman yeni bir şans var. Takımın diğer oyuncuları, benim oyunuma ne kadar çalıştığımı biliyor. Tüm sezon boyunca iniş-çıkışlar oldu. Bir bahane üretmiyorum. Play-off farklı, bazen kötü, bazen iyi oynuyorum.' ifadelerini kullandı.

Micic son olarak, 'Bence her şey belirli sebeplerden oluyor. Çok başarılı yıllardan sonra bu yıl EuroLeague'de başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Bizim için yeni bir sezondu. Shane uzun süre yoktu. Shane benim en sevdiğim takım arkadaşım. Yeni gelenler de vardı. Bu sezon birlikte oynamanın bir yolunu bulduk. Son dönemde de daha da iyi oynadık. Play-off için yeterli olmadı son bölümdeki ritmimiz. Bir arada hareket ettik ve sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Biz iyi bir takımız. Başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Birbirimiz hakkında öğrenecek çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum.' dedi.

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