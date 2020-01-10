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Spor

Trabzonspor, Sparta Prag'ın yıldızı Guelor Kanga için resmi teklifini yaptı

Trabzonspor, Sparta Prag'ın Gabonlu 10 numarası Guelor Kanga için teklifini yaptı.

Sabah10.01.2020  09:52 - Güncelleme: 10.01.2020  09:52

Stoke City'den Ndiaye'yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor'un 10 numara transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

France Football'un haberine göre Trabzonspor, Guelor Kanga için Sparta Prag'ın kapısını çaldı. Gabonlu oyuncunun peşindeki tek takım Trabzonspor değil. Celta Vigo da, 1.67'lik 10 numarayı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

11 GOL 7 ASİST!

Guelor Kanga, bu sezon Sparta Prag formasıyla 21 maça çıktı. On numara, bu maçlarda 11 gol atıp, 7 asist gerçekleştirerek, 18 gole doğrudan katkı yaptı.

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