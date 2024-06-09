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  • Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Bonservis rekoru kırıldı: Semih Kılıçsoy resmen dünya devinde
Spor

Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Bonservis rekoru kırıldı: Semih Kılıçsoy resmen dünya devinde

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla dünya devlerini peşine taktı. Semih Kılıçsoy için sürpriz transfer gelişmesi duyuruldu.

9 Haziran 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Bonservis rekoru kırıldı: Semih Kılıçsoy resmen dünya devinde
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Beşiktaş'ın hedeflerinden uzak kaldığı sezonda sahne alan ve gösterdiği performansla taraftarın büyük sevgisini kazanan Semih Kılıçsoy, büyük bir imzaya hazırlanıyor. Genç yıldız, birçok dünya devine peşine takmış durumda. Beşiktaş'ın ise Semih'ten beklentisi büyük.

7 DEV, SEMİH KILIÇSOY İÇİN YARIŞTA

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un geleceğini netleşiyor. Bayern Münih, Manchester City, PSG, Arsenal, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart gibi dünya devleri, yıldız oyuncunun durumunu yakında takip ediyor. Semih'in EURO 2024'teki performansına izledikten sonra harekete geçmeyi planlayan dev ekipler, 30 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Siyah beyazlılarla bonserviste anlaşılması halinde, milli oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerileceği aktarıldı. Beşiktaş'ın ise 30 milyon eurodan aşağı gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın en çok bonservis bedeli elde ettiği oyuncu olacak.

İTALYA'DAN 4 TALİP

Öte yandan; Serie A devleri Juventus, Milan, Napoli ve Inter gibi takımların da Semih için devrede olduğu aktarılmıştı.

BU SEZON PARLADI

Beşiktaş formasıyla 35 maçta 2.086 dakika süre alan milli oyuncu, 12 gol 3 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi

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