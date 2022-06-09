Ve Abdullah Avcı transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzalıyor

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra yaşadığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri Abdullah Avcı olmuştu. Bordo-mavili yönetim 2023'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan Abdullah Avcı ile uzun soluklu sözleşme imzalamak için kollarını sıvadı.

ABDULLAH AVCI, ŞAMPİYONLUKTA BAŞROL OLDU

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. Avcı, hem oynanan oyunla hem de yapılan transferlerle büyük takdir topladı. 58 yaşındaki teknik adam taraftarında sevgisini toplayarak Karadeniz ekibinin vazgeçilmez ismi haline geldi.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Bordo-mavili yönetim 2023'ün yazında sözleşmesi sona erecek olan başarılı teknik direktör Abdullah Avcı ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamak istiyor. Bu doğrultuda yönetim şimdiden çalışmalarına başladı.

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ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 46 resmi maça çıktı. 58 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 28 galibiyet 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 2.09 puan ortalamasını yakaladı.