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Spor

Ve açıklama geldi! Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. İşte detaylar...

15 Haziran 2024 Cumartesi 10:56 - Güncelleme:
Ve açıklama geldi! Beşiktaş, Gabriel Paulista'yı duyurdu
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Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından transferlerine başladı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı

PAULISTA'NIN KARNESİ

33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Paulista bu karşılaşmalarda 1.896 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da giydi.

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