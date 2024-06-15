Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirmesinin ardından transferlerine başladı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı

PAULISTA'NIN KARNESİ

33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Paulista bu karşılaşmalarda 1.896 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı veremedi. Deneyimli savunmacı kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da giydi.