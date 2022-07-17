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Spor

Ve Altay Bayındır resmen imzalıyor! Anlaşma sağlandı

Altay Bayındır için Fenerbahçe'de yönetim kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesinin son yılına girecek olan Altay Bayındır ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Temmuz 2022 Pazar 20:42 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de sözleşmesinin son yılına girecek olan başarılı kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme için anlaşmaya varıldı. Altay Bayındır'ın önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE, ALTAY BAYINDIR İLE ANLAŞTI

Başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Altay Bayındır için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesinin son yılına girecek olan Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı.

AVRUPA EKİPLERİ TAKİPTE

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyerek takımın vazgeçilmezi olan Altay Bayındır, birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde.

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ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI

Altay Bayındır geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maçta toplam 2772 dakika süre aldı. 24 yaşındaki milli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatırken 34 gole ise engel olamadı.

Star Gazetesi

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