Ve Angel Di Maria transferi hayırlı olsun! Dünya Kupası'nı aldı İstanbul'a geliyor

Arjantin ile Katar'da unutulmaz bir başarıya imza atarak Dünya Kupası'nı kaldıran Angel Di Maria için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın ara transferde Angel Di Maria'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

ANGEL DI MARIA, DÜNYA KUPASINI KALDIRMIŞTI

Angel Di Maria, ülkesi Arjantin'in formasıyla Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşarak büyük yankı uyandırdı. Tecrübeli yıldız Arjantin ile birlikte turnuvadaki başarılı performansıyla büyük beğeni toplamayı başardı.

"ANGEL DI MARIA VE GALATASARAY BİRLİKTELİĞİ OLABİLİR"

Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Angel Di Maria iddiaları için "Galatasaray büyük bir kulüp. Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir. Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Juventus ile Angel Di Maria transferi konusunda anlaşmaya yakın. Finansal olarak zor bir dönemden geçen İtalyan ekibi, Arjantinli yıldıza zorluk çıkarmayacak. Transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1453 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, 7 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.