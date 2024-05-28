Ve Angel Di Maria transferi resmen bitti! 2 yıllık anlaşmayı duyurdular

Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria, gelecek sezon için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, yaz transfer döneminde yeni kulübüne imza atamaya hazırlanıyor.

ANGEL DI MARIA TRANSFERİNDE MESSİ DETAYI

Angel Di Maria'nın Benfica'dan ayrılmasının ardından ülkesine döneceği aktarıldı. Yıldız futbolcu, altyapısından yetiştiği Rosario Central'e 6 aylık imza atacak. Bu dönemde Arjantinli oyuncunun ailesi Amerika'nın Miami şehrine taşınacak. Di Maria'nın, Ocak 2025'te Arjantin'den ayrılarak, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami'ye 1.5 yıllık imza atacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU!

Beşikaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Angel Di Maria ile görüşmelerimiz devam ediyor." demişti.

32 GOL KATKISI

Bu sezon 48 maçta süre alan Arjantinli yıldız, 17 gol 15 asistlik skor katkısı sağladı.