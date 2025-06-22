Galatasaray'da akıbeti merak edilen Muslera'nın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı kaleci ile sezon sonu yollarını ayırdı. Tecrübeli file bekçisi ise ülkesine dönmenin planlarını yapıyor. Galatasaray ise yeni kaleci için arayışlarını hızlandırdı. Yerli ve yabancı adaylar üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Aslan'ın en çok istediği isim ise Berke Özer olduğu öğrenildi. Eyüpspor ise milli kalecinin bonservisini belirledi. Berke Özer de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, devlerin gündeminde olan Berke Özer'in bonservisini açıkladı.

Buna göre İstanbul ekibinin, oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, transferde de sona gelindi.

BERKE ÖZER ASLAN OLUYOR

Galatasaray'ın, Berke Özer'in transferi konusunda sona yaklaştığı aktarılırken, sarı kırmızılıların, Ahmed Kutucu'dan sonra Berke Özer'i de yaz aylarında kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu ileri sürüldü.

Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi ile, Aslan, kale bölgesinde oluşacak boşluğu Berke Özer ile dolduracak.

Gelen bilgilere göre Berke Özer'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve önümüzdeki sezondan itibaren Cimbom'un as kalecisi olmaya hazırlandığı kaydedildi.