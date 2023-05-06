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Spor

Ve anlaşma resmen sağlandı! Beşiktaş işi bitirdi, Süper Lig'de yılın transferi

Beşiktaş yılın transferini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Kadro çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in en skorer forvetini kadrosuna katmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Mayıs 2023 Cumartesi 20:48 - Güncelleme:
Ve anlaşma resmen sağlandı! Beşiktaş işi bitirdi, Süper Lig'de yılın transferi
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Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş gelecek sezon için kadro çalışmalarına erkenden başladı. Siyah-beyazlı ekip Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran İtalyan forveti kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE SON YAKLAŞTI

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte ligde üst seviyede bir performans sergiliyor. Siyah-beyazlı kulüp Şenol Güneş'ten sonra gösterilen performansı gelecek sezona taşımak için kadrosunu bu sezon Süper Lig'e damga vuran Fatih Karagümrük'ün İtalyan forveti Fabio Borini ile güçlendirecek. Beşiktaş, 32 yaşındaki deneyimli oyuncu Fabio Borini kadrosuna katmak için son noktaya geldi.

BEŞİKTAŞ İMZAYA ÇOK YAKIN

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi Fatih Karagümrük ile bitecek olan deneyimli oyuncu Fabio Borini ile anlaşma imzalamak için yalnızca transfer takviminin başlamasını bekliyor. Siyah-beyazlı kulüp deneyimli forvet Fabio Borini ile her konuda anlaşma sağladı.

FABIO BORINI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan forvet Fabio Borini bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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