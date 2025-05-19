Inter formasıyla son 3 sezonda 2 defa Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Hakan Çalhanoğlu bu başarının en önemli mimarlarından biri olarak görülüyor. İngiliz basını ise milli futbolcumuz ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

BAYERN MÜNİH TRANSFERİN HALA İÇİNDE

Bundesliga'nın dev kulübü Bayern Münih geçen yazdan beri kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu konusunda ısrarını sürdürüyor. İngiliz basını, Bavyera ekibinin milli yıldızın transferini bitirme konusunda ısrarcı olduğu ve yaz aylarında Inter'in kapısını ciddi bir teklifle çalacağını aktardı.

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu için en az 40 milyon euroluk bir teklif beklediği ve Bayern Münih'in de bu rakama çıkmayı kabul edeceği bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

NEWCASTLE UNİTED TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu için devrede olan kulüpler arasında Premier Lig'in başarılı ekibi Newcastle United'ın da bulunduğu belirtildi. Siyah beyazlıların yıldız orta sahanın transferi için yaz aylarında Bayern Münih ile yarışa gireceği ifade edildi. Inter'in ise iyi bir bonservis teklifi gelmesi halinde bu transfere izin vereceği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da transfere sıcak bakabileceği gelen bilgiler arasında.

BU SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 46 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asist ile 17 gole katkı yaptı.