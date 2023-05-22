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Spor

Ve anlaşma resmen sağlandı! Trabzonspor'da yılın transferi

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Güçlü bir kadroyla gelecek sezona başlamaya hazırlanan Trabzonspor dünya yıldızı savunmacıyı kadrosuna katmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
Ve anlaşma resmen sağlandı! Trabzonspor'da yılın transferi
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Son şampiyon Trabzonspor gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Bordo-mavili ekip transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fransa Ligue 1'de forma giyen dünya yıldızı savunmacı Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

ALEXANDER DJIKU, TRABZONSPOR'UN RADARINDA

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor sezona iyi bir başlangıç yapamazken ligin geri kalanında ise bir türlü istediği çıkışı yapamadı. Karadeniz temsilcisi sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Denswil'in terini doldurabilecek ismi Fransa'da buldu. Bordo-mavili ekip sezon başında istediği ancak kadrosuna katmakta başarılı olamadığı 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Alexander Djıku'yu transfer etmek için yeniden harekete geçti.

ALEXANDER DJIKU ISRARI

Abdullah Avcı döneminde de kadro dahil edilmesi planlanan Alexander Djıku için Trabzonspor yeniden hazırlıklara başladı. Bordo-mavililer, sezon başında bonservis ücretinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçmişti. Ancak sezon sonunda RC Starsbourg Alsace ile sözleşmesi son bulacak olan yıldız oyuncu Alexander Djıku'ya yeniden teklifte bulunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon RC Starsbourg Alsace forması ile 31 resmi maça çıkan Alexander Djıku 2681 dakika sahada kaldı ve 1 gol ve asist ile skor katkı sağladı.

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