Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini noktalıyor. Siyah-beyazlılar, görüşmeler için İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ İÇİN GELMİŞTİ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi için başlattığı görüşmeler ile ilgili oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Times'ın haberine göre; Beşiktaş ile Alex Oxlade-Chamberlain, transfer için anlaştı. 29 yaşındaki İngiliz yıldız, sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla sakatlıklar nedeniyle yalnızca 13 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 1 asistle skora etki edebildi.