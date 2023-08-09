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Spor

Ve anlaşma sağlandı! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşma sağladı. Görüşmeler için İstanbul'a gelen ünlü oyuncu gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyecek. İşte detaylar...

9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain transferini noktalıyor. Siyah-beyazlılar, görüşmeler için İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ İÇİN GELMİŞTİ

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi için başlattığı görüşmeler ile ilgili oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Times'ın haberine göre; Beşiktaş ile Alex Oxlade-Chamberlain, transfer için anlaştı. 29 yaşındaki İngiliz yıldız, sağlık kontrolünden geçecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla sakatlıklar nedeniyle yalnızca 13 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, 1 asistle skora etki edebildi.

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