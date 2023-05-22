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Spor

Ve anlaşma sağlandı! Arda Güler transferinde herkes ters köşe oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği hakkında sürpriz gelişmeler yaşandı. Arda Güler ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Arda Güler transferinde herkes ters köşe oldu
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Fenerbahçe'de Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, genç süper yeteneği Arda Güler ile sözleşme yenileme konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile 17 yaşındayken 3 yıllık sözleşme imzalayan Arda'ya önemli miktarda zam da yapılacak.

O MADDELER KALKIYOR

Arda'nın yeni sözleşmesinde 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euro olan serbest kalma maddesi kaldırılacak. Bu sezon 1216 dakika oynayan Arda Güler'in 1500'ü geçerse 17.5 milyon Euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı.

AVRUPA DEVLERİ YAKIN TAKİPTE

Arda Güler ile Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund olmak üzere birçok Avrupa devi yakından ilgileniyor. Fenerbahçe, Arda Güler ile birkaç sezon daha yola devam ettikten sonra astronomik bir bedele Avrupa'ya göndermeyi planlıyor.

14 YAŞINDA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'nin 14 yaşında Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, bu sezon oynadığı 31 resmi maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

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