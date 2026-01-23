İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Tammy Abraham

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tammy Abraham, Aston Villa'ya transfer oluyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TRT Spor23 Ocak 2026 Cuma 14:43 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Tammy Abraham
ABONE OL

Beşiktaş kadrosundaki ayrılıklar gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde şu ana kadar 6 isim veda etti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. Tammy Abraham, Aston Villa ile resmi sözleşme imzalamak için bugün 18.00'de İngiltere'ye gidecek.

28 yaşındaki futbolcu, kişisel şartlarda Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

Yaz transfer döneminde Roma'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz santrfor Abraham, siyah-beyazlı ekiple 26 maça çıktı. Abraham, bu maçlarda 13 gol atarken 3 de asist yaptı.

