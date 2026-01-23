Beşiktaş kadrosundaki ayrılıklar gündemden düşmüyor. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde şu ana kadar 6 isim veda etti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + bonservis ücreti ödemeyi kabul etti. Tammy Abraham, Aston Villa ile resmi sözleşme imzalamak için bugün 18.00'de İngiltere'ye gidecek.

28 yaşındaki futbolcu, kişisel şartlarda Aston Villa ile anlaşma sağlamıştı.

Yaz transfer döneminde Roma'dan Beşiktaş'a transfer olan İngiliz santrfor Abraham, siyah-beyazlı ekiple 26 maça çıktı. Abraham, bu maçlarda 13 gol atarken 3 de asist yaptı.