İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Buna göre Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyen Miguel Crespo'nun satışı için Genoa ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Haberde, Crespo'nun bu hafta İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Genoa'ya imza atacağı belirtildi. Gazete, Sarı-Lacivertliler'in bu transferden ne kadar bonservis geliri elde edeceği hakkında ise bilgi vermedi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de toplamda 64 karşılaşmaya çıkan Crespo 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Portekizli oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.