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Spor

Ve anlaşma sağlandı! Samet Akaydin gidiyor: İşte yeni adresi...

Samet Akaydin'in yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan milli stoper Samet Akaydin, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

10 Ocak 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Samet Akaydin gidiyor: İşte yeni adresi...
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'de bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, sarı lacivertli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Samet Akaydin, Panathinaikos ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Panathinaikos Sportif Direktörü, Fenerbahçe ile görüşmek ve anlaşmak için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2022/23 sezonunun devre arası transfer döneminde Yukatel Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye katılan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 34 maçta toplamda 2.668 dakika sahada kaldı.

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