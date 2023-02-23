Fenerbahçe formasıyla bu sezon inanılmaz bir performans ortaya koyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan takip olduğu iddia ediliyordu.

Brezilya temsilcisi Internacional'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile görüştüğü belirtilmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; golcü oyuncu Brezilya ekibiyle anlaştı.

Lig bitiminde sarı-lacivertli ekipten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan Valencia, Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kasımpaşa maçında attığı 4 golle birlikte tarihe geçti. Ekvadorlu santrfor, Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunun ardından bir sezonda en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu.

Enner Valencia bu alanda Fernandao, Roberto Soldado ve Robin van Persie'yi geride bıraktı.

Ekvadorlu golcü futbolcu Enner Valencia, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de çıktığı 18 müsabakada 20 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Valencia, bunun yanında takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi. Yıldız isim şuan Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alıyor.