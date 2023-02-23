İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2023 Perşembe / 3 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8728
  • EURO
    20,0065
  • ALTIN
    1105.98
  • BIST100
    5086.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve anlaşma tamam! Enner Valencia için ayrılık vakti
Spor

Ve anlaşma tamam! Enner Valencia için ayrılık vakti

Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia'nın Internacional ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacak olan Enner Valencia'nın Brezilya ekibine imza atacağı belirtildi. İşte detaylar...

23 Şubat 2023 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Ve anlaşma tamam! Enner Valencia için ayrılık vakti
ABONE OL

Fenerbahçe formasıyla bu sezon inanılmaz bir performans ortaya koyan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan takip olduğu iddia ediliyordu.

Brezilya temsilcisi Internacional'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ile görüştüğü belirtilmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; golcü oyuncu Brezilya ekibiyle anlaştı.

Lig bitiminde sarı-lacivertli ekipten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak olan Valencia, Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Kasımpaşa maçında attığı 4 golle birlikte tarihe geçti. Ekvadorlu santrfor, Alex de Souza'nın 28 gollük rekorunun ardından bir sezonda en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu.

Enner Valencia bu alanda Fernandao, Roberto Soldado ve Robin van Persie'yi geride bıraktı.

Ekvadorlu golcü futbolcu Enner Valencia, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de çıktığı 18 müsabakada 20 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Valencia, bunun yanında takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi. Yıldız isim şuan Süper Lig'in gol krallığında zirvede yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.