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Spor

Ve anlaşmayı duyurdular! Angelino'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Angelino'nun yeni adresi belli oldu. Serie A ekibi Roma'nın İspanyol yıldız Angelino ile anlaştığı ve Leipzig ile görüşmelere devam ettiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

24 Ocak 2024 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Ve anlaşmayı duyurdular! Angelino'nun yeni adresi belli oldu
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Galatasaray'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Angelino için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

İspanyol sol bekin adı daha önce Torino ve Marsilya ile anılırken İtalya'dan yeni bir iddia geldi.

ROMA ANLAŞMA SAĞLADI

Di Marzio'nun haberine göre, Roma'nın transfer için adı geçen diğer takımları geride bıraktığı ve Angelino ile anlaşma sağladığı belirtildi. İtalyan ekibi, Angelino'nun transferi için Leipzig ile görüşmelerine devam ediyor.

Angelino'nun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 19 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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