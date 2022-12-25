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Spor

Ve Arda Güler transferini duyurdular! Dünya devi İstanbul'a geliyor

Arda Güler, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. PSG, Borussia Dortmund ve Ajax gibi takımların radarında olan Arda Güler için bir başka Avrupa devi İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Aralık 2022 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Ve Arda Güler transferini duyurdular! Dünya devi İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler'e bir talip daha çıktı. PSG, Borussia Dortmund ve Ajax'ı peşine takan Arda Güler için Arsenal'in sportif direktörü Edu Gaspar, İstanbul'a geliyor.

ARDA GÜLER, DEVLERİN RADARINDA

Başarılı performansıyla göz dolduran Arda Güler, Fenerbahçe'de değerine değer kattı. Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki genç yıldızı Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı. PSG, Borussia Dortmund ve Ajax'ın onu yakından takip ediyor.

AVRUPA DEVİ, İSTANBUL'A GELİYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin "harika çocuğu" diye nitelenen Arda Güler için Arsenal harekete geçti. Ada ekibinin sportif direktörü Edu Caspar, 17 yaşındaki oyuncu için İstanbul'a gelecek. İngiliz ekibi transferi bitirerek Arda'yı sezon sonu kadrosuna katmayı hedefliyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 303 dakika süre alan 17 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

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