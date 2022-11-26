Ve Arda Güler'i ocakta resmen götürüyorlar! Dünya devi transferi bitiriyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Tottenham ve Napoli'nin ardından PSG'de devreye girdi. Fransız devinin sportif direktörü Luis Campos'un Arda Güler için sarı-lacivertlilerle görüştüğü ileri sürüldü.

ARDA GÜLER'İN TALİPLERİ BİTMİYOR

Barcelona, Tottenham ve Napoli gibi dev kulüplerin takibinde olduğu Arda Güler'e bir dünya devi daha talip oldu. Fransa basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler için harekete geçti.

OCAKTA ARDA GÜLER'İ GÖTÜRMEK İSTİYORLAR

Habere göre; Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos, Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmeyi yaptı. İçlerinde Arda Güler de dahil olmak üzere 4 oyuncu için 80 milyon euro bütçe ayıran Fransız ekibi ocakta transferi bitirmek istiyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer alan ve toplam 303 dakika süre alan 17 yaşındaki genç yıldız, 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.