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Spor

Ve Başakşehir transferi açıkladı! Edgar Ie imzayı attı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, daha önceden Trabzonspor'da forma giyen Edgar Ie'yi kadrosuna kattı ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 17:53 - Güncelleme:
Ve Başakşehir transferi açıkladı! Edgar Ie imzayı attı
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Medipol Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve yaklaşık bir yıldır kulüpsüz olan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Ie'nin takımda 51 numaralı formayı giyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Fransa'nın Lille takımından 2019-2020 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki stoper, ilk sezonunu kiralık olarak Hollanda temsilcisi Feyenoord'da geçirdi. 2020-2021 sezonunda bordo-mavili ekibe dönen Edgar Ie, 1,5 sezonda 55 Süper Lig maçında forma giydi.

Aralık 2021'de sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan Portekizli futbolcunun sözleşmesi Ocak 2022'de feshedildi. O tarihten bu yana tedavi sürecini geçiren ve kulüpsüz olan Ie, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden futbola dönecek.

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