Medipol Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve yaklaşık bir yıldır kulüpsüz olan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Ie'nin takımda 51 numaralı formayı giyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Fransa'nın Lille takımından 2019-2020 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki stoper, ilk sezonunu kiralık olarak Hollanda temsilcisi Feyenoord'da geçirdi. 2020-2021 sezonunda bordo-mavili ekibe dönen Edgar Ie, 1,5 sezonda 55 Süper Lig maçında forma giydi.

Aralık 2021'de sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan Portekizli futbolcunun sözleşmesi Ocak 2022'de feshedildi. O tarihten bu yana tedavi sürecini geçiren ve kulüpsüz olan Ie, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden futbola dönecek.