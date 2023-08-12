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Spor

Ve beklenen an geldi! Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Fred'i dün KAP'a bildirdi. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu özel bir uçakla İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Ve beklenen an geldi! Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

MANCHESTER UNITED VEDA ETTİ!

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

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