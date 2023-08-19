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Spor

Ve beklenen an geldi! Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'da

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

19 Ağustos 2023 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Ve beklenen an geldi! Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'da
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Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Londra'da sağlık kontrollerinden geçen ve kontrollerde herhangi bir sıkıntıyı rastlanmayan Faslı yıldızı İstanbul'a davet etti ve Ziyech cumartesi gecesi 00.10 sularında İstanbul'a geldi.

Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve ardından 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Ziyech için Chelsea'ye bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen Faslı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattını başka bir seviyeye taşıyacak.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı. Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Chelsea, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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