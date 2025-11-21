Fenerbahçe'de Marco Asensio, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İspanyol yıldız, Tedesco'nun orta sahada güvendiği isimlerin başında yer alırken İtalya'dan gelen bir haber sarı-lacivertli taraftarlarda endişeye neden oldu.

MİLAN İSTİYORDU

İtalyan basınının duyurduğu habere göre, Serie A devi Milan, Marco Asensio'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçti.

İtalyan ekibinde yönetimin, Marco Asensio'nun formundan tatmin olduğu ve kadroyu güçlendirmek için uygulanabilir bir operasyon üzerinde çalıştıkları öne sürülmüştü.

Marco Asensio'nun yeni durağının Serie A olabileceği ileri sürülürken Fenerbahçe'den ise beklenen haber sonunda geldi.

KARAR VERİLDİ!

Fenerbahçe, Marco Asensio için gelen teklifleri geri çevirecek. Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldız ile yola devam etmek istediği ve performansından son derece memnun olunduğu dile getirildi.

Bu gelişmeyle birlikte Marco Asensio'nun ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmesi beklenmezken, oyuncu da yoluna sarı-lacivertlilerde devam edecek. Böylece Asensio'nun farklı bir takıma transfer ihtimali başlamadan son buldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan Marco Asensio, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca İspanyol futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.