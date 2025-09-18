İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Ve Benfica Jose Mourinho'yu açıkladı! Anlaşma detayları belli oldu

Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiriyor. Portekiz ekibi, Mourinho için resmi bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi18 Eylül 2025 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Benfica'ya imza atmadan önce sarı-lacivertli takımla ilgili ilk kez konuştu.

Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı." dedi.

"HAYATIN GARİP TESADÜFÜ"

"Fenerbahçe'deyken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin." hatırlatması üzerine konuşan Jose Mourinho "Hayatın garip bir tesadüfü." ifadelerini kullandı.

BENFICA İÇİN NE DEDİ?

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan Jose Mourinho, Benfica ile görüşmek için Lizbon'a geldi.

ANLAŞMA DETAYLARI

Jose Mourinho, Benfica ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro net maaşlar ile birlikte takım başarılarına göre bonuslar kazanacak.

BENFICA'DAN AÇIKLAMA

Benfica Kulübünün yaptığı açıklamada; "Jose Mourinho'nun teknik direktör olarak işe alınmasına yönelik görüşmeler sürmektedir ve bu görüşmelerin yakında tamamlanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Lizbon'da basın mensuplarının büyük ilgisini gördü. Benfica soruları üzerine açıklama yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Benfica'ya gelmesinin "kariyer kutlaması" olmayacağını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Benfica yönetimi resmi olarak bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu ve Portekiz'e döndüğümde insanlarla konuşmaktan mutluluk duyacağımı söyledi. Benfica'ya dönersem bu, ne kariyer kutlaması, ne de 25 yıl sonra eve dönüş olacak." dedi.

Öte yandan Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın dün gece boyunca Jose Mourinho ile görüştüğünü ve el sıkıştığını duyurdu. Jose Mourinho ile Benfica arasında gerçekleşecek son görüşmelerin ardından resmi açıklama yapılacak.

