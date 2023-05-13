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Spor

Ve Beşiktaş transferi bitiriyor! Dünya yıldızı imzayı atıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni hedef Jesse Lingard oldu. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ismin Nottingham Forrest'ın yıldız oyuncusu Jesse Lingard olduğu iddia edildi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Ve Beşiktaş transferi bitiriyor! Dünya yıldızı imzayı atıyor
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jesse Lingard konusunda sıcak gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kadrosuna yeni bir 10 numara kazandırmak için düğmeye basmıştı.

Beşiktaş, bu konuda çalışmalarını sürdürürken Manchester United'da yaptığı büyük çıkışla adını duyuran ve şu anda Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard, Beşiktaş'a önerilmişti. 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendirmeye alan yönetim, kararını verdi.

Tecrübeli futbolcunun kariyer olarak düşüşte olması ve bu sezon da 20 maçta sadece 4 gole katkı yapabilmesini göz önünde bulunduran idareciler, menajeri aracılığıyla ilettiği teklifte oyuncuya sadece 1 milyon Euro garanti ücret verilebileceği, geri kalan 1 milyon Euro'luk bölümün de performans bonusu olarak ödenebileceği kaydedildi.

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