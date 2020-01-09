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Spor

Beşiktaş'ın hedefindeki forvet Federico Santander

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada bitiren ve gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş'ta gündem forvet transferi. İtalyan basını, takviye için bütçe yaratmaya çalışan siyah beyazlıların İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Bologna'dan Federico Santander'i transfer etmek için girişimde bulunduğunu yazdı.

Fotomaç09.01.2020  09:36 - Güncelleme: 09.01.2020  09:36

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

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