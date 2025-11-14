İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3359
  • EURO
    49,2996
  • ALTIN
    5514.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Beşiktaş yeni kalecisini İspanya'da buldu! Alman eldiven şimdiden hayırlı olsun
Spor

Ve Beşiktaş yeni kalecisini İspanya'da buldu! Alman eldiven şimdiden hayırlı olsun

Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni kalecisini İspanya'da buldu. Siyah-beyazlılar, Alman file bekçisini kiralık olarak kadroya katmaya çalışırken tecrübeli eldiven de transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar…

Star Gazetesi14 Kasım 2025 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Ve Beşiktaş yeni kalecisini İspanya'da buldu! Alman eldiven şimdiden hayırlı olsun
ABONE OL

Beşiktaş'ta yönetim, kaleci transferi için düğmeye bastı. Devre arasında takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda gündeme Barcelona'nın Alman eldiveni Marc-Andre ter Stegen geldi.

SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Beşiktaş Marc-Andre ter Stegen için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda Mert Günok'un performansındaki düşüş sebebiyle yeni kaleciye ihtiyaç olduğu belirtilirken, Alman eldiven için masada ilk olarak kiralama formülünün olduğu bildirildi.

Haberin detaylarında Marc-Andre ter Stegen'in düzenli olarak forma giymek istemesi nedeniyle transfere sıcak bakacağı ve Beşiktaş'ın ise 6 milyon avroluk maaşının bir kısmını karşılamayı hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın, Marc-Andre ter Stegen için bir teklif hazırlığında olduğu ve kaleci transferi için öncelikli isimlerden birisi olduğu ileri sürüldü.

SAKATLIK SÜRECİ

Marc-Andre ter Stegen, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz Barcelona ile bu sezon resmi maçlarda görev almadı. 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin kısa süre içerisinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Katalan devinde ise Marc-Andre ter Stegen'in yokluğunda kalede şimdiye kadar Wojciech Szczesny görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.