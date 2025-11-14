Beşiktaş'ta yönetim, kaleci transferi için düğmeye bastı. Devre arasında takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda gündeme Barcelona'nın Alman eldiveni Marc-Andre ter Stegen geldi.

SICAK BAKIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Beşiktaş Marc-Andre ter Stegen için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda Mert Günok'un performansındaki düşüş sebebiyle yeni kaleciye ihtiyaç olduğu belirtilirken, Alman eldiven için masada ilk olarak kiralama formülünün olduğu bildirildi.

Haberin detaylarında Marc-Andre ter Stegen'in düzenli olarak forma giymek istemesi nedeniyle transfere sıcak bakacağı ve Beşiktaş'ın ise 6 milyon avroluk maaşının bir kısmını karşılamayı hedeflediği aktarıldı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın, Marc-Andre ter Stegen için bir teklif hazırlığında olduğu ve kaleci transferi için öncelikli isimlerden birisi olduğu ileri sürüldü.

SAKATLIK SÜRECİ

Marc-Andre ter Stegen, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz Barcelona ile bu sezon resmi maçlarda görev almadı. 33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin kısa süre içerisinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Katalan devinde ise Marc-Andre ter Stegen'in yokluğunda kalede şimdiye kadar Wojciech Szczesny görev yaptı.