Beşiktaş'ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş'in de aralarında olduğu 1'i yabancı 3 isim gündemde.

VALERIEN ISMAEL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta beklenen oldu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

EN BÜYÜK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en büyük aday Şenol Güneş. Tecrübeli teknik adamın yanı sıra Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Mircea Lucescu'nun adı da gündemde.