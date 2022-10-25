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Spor

Ve Beşiktaş'ta beklenen oldu! Valerien Ismael defteri kapandı

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael defteri kapandı. Önümüzdeki günlerde açıklama yapması beklenen siyah-beyazlılarda Şenol Güneş başta olmak üzere 3 isim gündemde.

IHA25 Ekim 2022 Salı 18:40 - Güncelleme:
Ve Beşiktaş'ta beklenen oldu! Valerien Ismael defteri kapandı
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Beşiktaş'ta Valerien Ismael defteri kapandı. Kulübün 1-2 gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Şenol Güneş'in de aralarında olduğu 1'i yabancı 3 isim gündemde.

VALERIEN ISMAEL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta beklenen oldu. Siyah-beyazlılar teknik direktör Valerien Ismael ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Kulübün önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.

EN BÜYÜK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Valerien Ismael ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en büyük aday Şenol Güneş. Tecrübeli teknik adamın yanı sıra Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Mircea Lucescu'nun adı da gündemde.

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