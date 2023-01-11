Ve bir devrin sonu! Güle güle Marek Hamsik

Trabzonspor'un 2021 yılında IFK Göteborg'dan kadrosuna kattığı Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik gösterdiği performans ile taraftarın ve camianın sevdiği isimlerden biri haline gelmişti. Trabzonspor forması ile bir Süper Lig şampiyonluğu ve bir de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor tarihine adını altın harfler ile yazdırmayı başarmıştı. Napoli'de oynadığı dönemde takımın bayrak oyuncularından biri haline gelen yıldız oyuncu aynı başarıyı bordo mavili ekip ile de gösterdi. Sözleşmesinin sonuna gelen yıldız oyuncu futbol kariyerinin de sonuna gelmiş durumda.

MAREK HAMSİK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Şampiyonluk sezonunda takımı sırtlayan isimlerden olan Marek Hamsik, Abdullah Avcı tarafından yedek bırakıldı. Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen yıldız oyuncu toplamda 1106 dakika süre alabildi. Avcı'nın onun oynatmamasının sebebi taktiksel farklılıktan ziyade ilerleyen yaşı olduğu iddia ediliyor.

Futbolu efsane olduğu Napoli'de bırakmak istediği bilinen Marek Hamsik'in ayrılacağı iddia ediliyor. Aralık ayında yapılan bir röportajda "Futbolu Napoli'de bırakmak ister misin? sorusu üzerine "Neden olmasın?" cevabını vermişti.

TRABZONSPOR'UN DALGALANAN PERFORMANSI

Bu yıl Trabzonspor'un dalgalı seyreden performansında her zaman beklediğimiz etkiyi yapamamış ve hayal kırıklığına neden olmuştu. Bu sezon biri Süper Lig'de biri Avrupa Ligi'nde olmak üzere iki golü bulunurken asisti bulunmuyor.

Star Gazetesi