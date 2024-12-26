Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can Kahveci sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı La Liga devleri ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

İSPANYA'DAN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

İspanya basınındaki haberlere göre Villarreal ile Real Betis, İrfan Can Kahveci için nabız yoklamaya başladı. İki ekibinde kış transferi dönemi için Fenerbahçe ile görüşmeye şimdiden başladığı öğrenildi. Yıldız orta sahanın da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Kulüplerin anlaşması durumunda bu transferde imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 21 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 3 gole katkı yaptı.