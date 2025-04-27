2023 yılında A Milli Takım'ın başına geçen Vincenzo Montella EURO 2024'te çeyrek final görmüştü. Milliler ile geçirdiği yaklaşık 2 senede başarılı grafik çizen İtalyan hoca için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yakın zamanda A Milli Takım'ın başından ayrılabilir. Montella'nın yeni adresini İtalyan basını duyurdu.

ROMA GELECEK SEZON İÇİN İSTİYOR

Vincenzo Montella futbolculuk döneminde efsanesi olduğu ve teknik direktörlüğünün ilk yıllarında kısa bir dönem çalıştırdığı Roma'ya bir kez daha imza atmaya çok yakın. İtalyan basınında çıkan haberlerde; Claudio Ranieri ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşan başkent ekibinde hedefteki ismin Vincenzo Montella olduğu aktarıldı.

Daha önce verdiği bir röportajda da Roma'dan gelecek teklife hayır diyemeyeceğini açıklayan Vincenzo Montella'nın sezon sonunda eski takımının başına geçmesi bekleniyor.

MİLLİLERLE 21 MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın başında 21 maçta görev yapan Vincenzo Montella aldığı 11 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 1.75 puan ortalaması yakaladı.